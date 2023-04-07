فيكتوريا عون من "ستيليتو" إلى "النار بالنار"... كم بلغ أجرها؟ (فيديو)

فيكتوريا عون من "ستيليتو" إلى "النار بالنار"... كم بلغ أجرها؟ (فيديو)

رفضت الممثلة الشابة فيكتوريا عون الكشف عن المبلغ الّذي تتقاضاه مقابل المشاركة في المسلسلات مثل مسلسل "ستيليتو" الّذي نال انتشاراً عربياً ومسلسل "النار بالنار" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك.

لكن فيكتوريا عون أعربت عن سعادتها في "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا بسبب قدرتها على الحصول على مردود مادي رغم أنّها لا تزال في المدرسة، وكشفت أن والدتها هي من تتفاوض مع شركات الإنتاج في الشؤون الماليّة، وترافقها على مواقع التصوير لدعمها.

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثلة فيكتوريا عون في هذا الفيديو: