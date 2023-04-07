فيكتوريا عون: لا أشبه دانييلا رحمة وأحلم بالتمثيل مع يوسف الخال

فيكتوريا عون: لا أشبه دانييلا رحمة وأحلم بالتمثيل مع يوسف الخال

خلال حلولها ضيفةً على "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا، أعلنت الممثلة الشابة فيكتوريا عون أنّها لا تزال في المدرسة وتطمح الى التخصص بالتمثيل والإخراج في الجامعة السنة المقبلة.

"اليوم لا أشبه دانييلا رحمة"، تقول فيكتوريا عون الّتي خاضت تجربتها التمثيليّة الأولى قبل سنوات في مسلسل "الكاتب" وجسّدت دور دانييلا رحمة الطفلة بسبب ملامج وجهها.

وكشفت فيكتوريا أن الممثل يوسف الخال هو النجم الدرامي المُفضّل بالنسبة اليها، وتحلم بالتمثيل معه فوجّهت له رسالة في هذا الفيديو: