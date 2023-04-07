رؤى وبارود في "النار بالنار"... إبداع على الشاشة وصداقة في الكواليس (فيديو)

رؤى وبارود في "النار بالنار"... إبداع على الشاشة وصداقة في الكواليس (فيديو)

يُلاحظ متابعو مسلسل "النار بالنار" عبر شاشة الـ LBCI الإبداع في تجسيد دور رؤى وبارود ضمن أحداث العمل.

ومقابل هذا الإبداع على الشاشة، تحدّثت الممثلة فيكتوريا عون عن الصداقة الّتي تجمعها بتيم عزيز، صاحب شخصيّة "بارود"، في الكواليس، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثلة فيكتوريا عون في هذا الفيديو: