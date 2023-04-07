"بصليبك خلّصت العالم"... تغريدات نجوم لبنان في الجمعة العظيمة

نسجد لآلامك ايها المسيح
فبصليبك الممجد خلّصت العالم #الجمعة_العظيمة pic.twitter.com/et1vU1MZ2w
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 7, 2023
نسجد لآلامك ايها المسيح
فبصليبك الممجد خلّصت العالم #الجمعة_العظيمة pic.twitter.com/et1vU1MZ2w
اُليوم عُلق على خشبة الّذي علّق الاٌرض على المياه.
نسجد لاَلامك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليلك المقّدس خلصت العالم#الجمعة_العظيمة🙏
— Fares Karam (@fareskaram) April 7, 2023
اُليوم عُلق على خشبة الّذي علّق الاٌرض على المياه.
نسجد لاَلامك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليلك المقّدس خلصت العالم#الجمعة_العظيمة🙏
يا أبتاه، في يديك أستودع روحي... pic.twitter.com/1jSltjj5pq
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) April 7, 2023
يا أبتاه، في يديك أستودع روحي... pic.twitter.com/1jSltjj5pq
نسجد لألآمِك أيّها المسيح 🙏 ✝️ #الجمعة_العظيمة#Goodfriday #JesusChrist #love #sacrifice pic.twitter.com/sdLqMurePP
— Amer Zayan (@amerzayyan) April 7, 2023
نسجد لألآمِك أيّها المسيح 🙏 ✝️ #الجمعة_العظيمة#Goodfriday #JesusChrist #love #sacrifice pic.twitter.com/sdLqMurePP
نسجد لآلامك أيها المسيح 🙏🏻✝️ #الجمعة_العظيمة #التقويم_الغربي pic.twitter.com/gyHDfAv6YF
— Maya Diab (@mayadiab) April 7, 2023
نسجد لآلامك أيها المسيح 🙏🏻✝️ #الجمعة_العظيمة #التقويم_الغربي pic.twitter.com/gyHDfAv6YF