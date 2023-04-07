"بصليبك خلّصت العالم"... تغريدات نجوم لبنان في الجمعة العظيمة

"بصليبك خلّصت العالم"... تغريدات نجوم لبنان في الجمعة العظيمة

يغرّد نجوم لبنان عبر حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تزامناً مع يوم الجمعة العظيمة.

إليكم أبرز تغريدات نجوم لبنان في هذا اليوم المبارك:

نسجد لآلامك ايها المسيح

فبصليبك الممجد خلّصت العالم #الجمعة_العظيمة pic.twitter.com/et1vU1MZ2w — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 7, 2023

اُليوم عُلق على خشبة الّذي علّق الاٌرض على المياه.

نسجد لاَلامك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليلك المقّدس خلصت العالم#الجمعة_العظيمة🙏 — Fares Karam (@fareskaram) April 7, 2023