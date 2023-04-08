طوني عيسى لمن يحاول تشويه صورته: "العبوا غيرها"

طوني عيسى لمن يحاول تشويه صورته: "العبوا غيرها"

"لكلّ المُغرضين في هذا الوسط والإعلام المأجور يللي عم بيجرّب يشوّه صورتي وسمعتي بحب قلكن العبوا غيرها"، بهذه العبارة بدأ الممثل طوني عيسى تغريدته عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأردف طوني عيسى قائلاً "أنا أكنّ كلّ الإحترام والتقدير لكلّ الممثلين السوريين، وما نُسِب عنّي والكلام الّذي قيل لا يمت لي بِصِلة بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد، فاقتضى التوضيح. بالنهاية هيدي ضريبة النجاح".

وبذلك يكون الممثل طوني عيسى قد وضع حدّاً للشائعات الّتي تحاول نسب تصريحات غير دقيقة اليه للايقاع بينه وبين الممثلين السوريين.

بالمقابل، كان الممثل طوني عيسى قد حلّ ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا في بداية شهر رمضان المبارك وتحدّث عن علاقة الاحترام المُتبادلة بين الممثلين اللبنانيين والسوريين بخاصةٍ في كواليس تصوير مسلسل "النار بالنار" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI.

لمن فاتته حلقة طوني عيسى من "قبل وبعد بودكاست"، يمكنكم مشاهدتها في هذا الفيديو: