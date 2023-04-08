ساشا دحدوح تبكي خلال مشاهدة "النار بالنار": "شو في ناس عم تنظلم بالحياة"

شو في ناس عم تنظلم بالحياة بنفس الطريقة وساكتة ، شو في قصص بتشبه #قمر و #جميل ، شك،مرارة وألم ،،،، انا وعم احضر بتأثر وانا عم بلعب الدور من جوا عم ابكي ،،،، كيف يلي عايشين داخل #النار_بالنار وعم يحترقوا فيها #ساشا_دحدوح pic.twitter.com/dqMQDWqEAp
— Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) April 8, 2023
شو في ناس عم تنظلم بالحياة بنفس الطريقة وساكتة ، شو في قصص بتشبه #قمر و #جميل ، شك،مرارة وألم ،،،، انا وعم احضر بتأثر وانا عم بلعب الدور من جوا عم ابكي ،،،، كيف يلي عايشين داخل #النار_بالنار وعم يحترقوا فيها #ساشا_دحدوح pic.twitter.com/dqMQDWqEAp
يُذكر أن الممثلة ساشا دحدوح كانت قد تحدّثت عن تأثّرها الشديد تعاطفاً مع شخصيّة قمر وسبب بكائها في كواليس التصوير أثناء حلولها ضيفةً على رنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا.