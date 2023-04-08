ساشا دحدوح تبكي خلال مشاهدة "النار بالنار": "شو في ناس عم تنظلم بالحياة"

ساشا دحدوح تبكي خلال مشاهدة "النار بالنار": "شو في ناس عم تنظلم بالحياة"

"شو في ناس عم تنظلم بالحياة بنفس الطريقة وساكتة"، بهذه العبارة علّقت الممثلة اللبنانيّة ساشا دحدوح على موقفٍ موجع ضمن أحداث مسلسل "النار بالنار" يجمع شخصيّة قمر بزوجها جميل الّذي يؤدّيه الممثل طارق تميم.

وتابعت ساشا دحدوح في تغريدتها عبر تويتر "شو في قصص بتشبه قمر وجميل، شك ومرارة وألم... أنا وعم احضر بتأثّر وأنا عم بلعب الدور من جوّا عم ابكي، كيف يلي عايشين داخل النار بالنار وعم يحترقوا فيها؟".

شو في ناس عم تنظلم بالحياة بنفس الطريقة وساكتة ، شو في قصص بتشبه #قمر و #جميل ، شك،مرارة وألم ،،،، انا وعم احضر بتأثر وانا عم بلعب الدور من جوا عم ابكي ،،،، كيف يلي عايشين داخل #النار_بالنار وعم يحترقوا فيها #ساشا_دحدوح pic.twitter.com/dqMQDWqEAp — Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) April 8, 2023