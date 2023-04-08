يجرّد بدور من ملابسها في "العربجي"... باسم ياخور: سيتحوّل من مظلوم الى ظالم بعد الحلقة 15! (فيديو)

يجرّد بدور من ملابسها في "العربجي"... باسم ياخور: سيتحوّل من مظلوم الى ظالم بعد الحلقة 15! (فيديو)

تتسارع الأحداث في مسلسل "العربجي" الّذي يتابعه المشاهدون عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك، ووُصفت التطوّرات الأخيرة بين "عبدو العربجي" و"الداية بدور" بالصادمة.

فبعدما طلبت الخانوم درية من عبدو العربجي قتل الداية بدور، قام العربجي بتغيير المُخطط وجرّد بدور من ملابسها في محاولةٍ منه للطعن بشرفها.

وكان الممثل السوري باسم ياخور، نجم مسلسل "العربجي"، قد حلّ ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بوكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا، وكشف أن عبدو العربجي سيتحوّل من مظلوم الى ظالم بعد الحلقة 15 من العمل عندما تبدأ رحلته انتقامه.