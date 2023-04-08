تكاتف اللبناني والسوري لحماية "رؤى"... "النار بالنار مش قصة حارة وعنصريّة"

تكاتف اللبناني والسوري لحماية "رؤى"... "النار بالنار مش قصة حارة وعنصريّة"

يتفاعل مشاهدو مسلسل "النار بالنار" الّذي يعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك مع أحداث العمل الدرامي الّذي يتصدّر يومياً قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً عبر تويتر.

ولعلّ أبرز التعليقات في الساعات الماضية صبّت في خانة تكاتف اللبناني والسوري ضمن أحداث العمل لحماية شخصيّة رؤى، فبرزت تعليقات مثل "الأحلى هو كيف تكاتف السوري مع اللبناني ليحمي شخصية رؤى يللي بتمثّل الجيل الجديد بهالبلدين ضدّ التطرّف يللي بيمثله زكريا"، و"النار بالنار مش قصة حارة وعنصريّة، النار بالنار هو مرايتنا نحنا".

تجدر الاشارة الى أن الممثلة الشابة فيكتوريا عون قد حلّت ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا وتحدّثت عن تفاصيل شخصيّة "رؤى" الّتي تجسّدها ضمن أحداث المسلسل.