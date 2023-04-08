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جوي الهاني ضيفة "قبل وبعد بودكاست" الأحد.. ماذا ستكشف عن فرح في "أسماء من الماضي"؟

جوي الهاني ضيفة "قبل وبعد بودكاست" الأحد.. ماذا ستكشف عن فرح في "أسماء من الماضي"؟

تتوالى الصدمات الّتي تتلقّاها "فرح" تباعاً ضمن أحداث مسلسل "أسماء من الماضي" الّذي يتابعه المشاهدون يومياً عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك. في سياقٍ متصل، تحلّ الممثلة اللبنانيّة جوي الهاني ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا، وذلك يوم غد الأحد في تمام الساعة 4.30 مساءً عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، فماذا ستكشف عن شخصيّة فرح؟