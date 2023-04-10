جوي الهاني ترفض قبلة في مسلسل مقابل مليون دولار (فيديو)

جوي الهاني ترفض قبلة في مسلسل مقابل مليون دولار (فيديو)

حلّت الممثلة اللبنانيّة جوي الهاني، نجمة مسلسل "أسماء من الماضي"، ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، وأبدت رأيها عن القبل في المسلسلات العربيّة.

في التفاصيل، أكّدت الممثلة جوي الهاني أنّها ترفض أداء قبلة في مسلسل حتى لو وصل المبلغ الى مليون دولار أميركي، مُبرّرةً ذلك أنّه قرار شخصي اتّخذته حتى قبل الزواج. ولكن في حال مثّلت مشهد يحتوي على قبلة في مسلسل، من سيعاتبها أكثر: زوجها، أهلها، او أهل زوجها؟

الإجابة في هذا الفيديو من حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثلة جوي الهاني: