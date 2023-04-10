جوي الهاني: عابد فهد قال لوالدتي "بنتك بلا ترباية" (فيديو)

جوي الهاني: عابد فهد قال لوالدتي "بنتك بلا ترباية" (فيديو)

"لماذا قال الممثل السوري عابد فهد لوالدتها: بنتك بلا ترباية؟"، إنّه السؤال الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ضيفته الممثلة جوي الهاني أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني.

في التفاصيل، عادت الممثلة جوي الهاني بالذاكرة الى بداياتها في مسلسل "قلم حمرا" حيث أدّت شخصيّة ابنة عابد فهد ضمن أحداث العمل، وكشفت انّها لعبت شخصيّة فتاة مراهقة قويّة ومتمرّدة، الأمر الّذي دفع عابد الى قول هذه العبارة لوالدتها في الكواليس على سبيل المزاح.

ولكن ما هو الدرس الّذي لقّنه الممثل عابد فهد للممثلة جوي الهاني ولا يمكنها أن تنساه أبداً؟ الإجابة في هذا الفيديو: