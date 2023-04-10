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جوي الهاني تشوّق المشاهدين لأحداث "أسماء من الماضي" الصادمة: "فرح مش اسم ع مسمّى" (فيديو)
فنّ
2023-04-10 | 06:34
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جوي الهاني تشوّق المشاهدين لأحداث "أسماء من الماضي" الصادمة: "فرح مش اسم ع مسمّى" (فيديو)
جوي الهاني تشوّق المشاهدين لأحداث "أسماء من الماضي" الصادمة: "فرح مش اسم ع مسمّى" (فيديو)
"فرح مش اسم ع مسمّى"، بهذه العبارة لُخّصت شخصيّة فرح الّتي تتلقى الصدمة تلو الأخرى ضمن أحداث مسلسل "أسماء من الماضي"، وشوّقت الممثلة اللبنانيّة جوي الهاني مشاهدي الـ LBCI للأحداث الّتي تنتظرهم في الأيام المُقبلة.
وتكشف جوي الهاني في حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عن السبب الّذي دفعها الى تجسيد دور فرح بعد مرور 3 سنوات على قراءة النص. فما هي الانتقادات الّتي توجّهها الى العمل الّذي يخوض السباق الرمضاني؟ ولماذا يحرص المنتج والمخرج ايلي معلوف الى إسناد دور البطولة لها في أعماله؟
شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثلة جوي الهاني في هذا الفيديو.
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جوي الهاني
أسماء من الماضي
قبل وبعد
ايلي معلوف
بودكاست
دومينيك ابو حنا
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