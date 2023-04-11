الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"

فنّ
2023-04-11 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل &quot;أميريكان هورور ستوري&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"

كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"

أعلنت النجمة الأميركية كيم كارداشيان التي اكتسبت شهرة عالمية من خلال برنامج تلفزيون الواقع الذي كان يتناول عائلتها، في منشور لها الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها تعود إلى الشاشة الصغيرة ولكن في دور تمثيلي هذه المرة، من خلال انضمامها إلى فريق عمل مسلسل "أميريكان هورور ستوري" (American Horror Story).

ونشرت سيدة الأعمال ونجمة الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو ترويجياً قصيراً أعلمت فيه متابعيها البالغ عددهم 352 مليوناً عبر إنستغرام بأنها ستشارك في الموسم الـ12 من المسلسل إلى جانب الممثلة إيمّا روبرتس.

ولم يتضمن الفيديو المقتضب والغامض سوى القليل من المعلومات عن دورها وعن قصة المسلسل. ويُسمع في مقطع القيديو صوت يهمس "إيمّا وكيم حساستان".

لكنّ مجلة "فرايتي" المتخصصة أفادت بأن كيم كارداشيان ستتولى أحد الأدوار الرئيسية في الموسم الثاني عشر، وأن الشخصية التي ستجسّدها ابتُكرت خصيصاً لها.

واكتسبت كارداشيان شهرة واسعة عام 2007 بفضل برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز" الذي دأب مدى 20 موسماً على نقل وقائع الحياة اليومية لعائلتها الثرية.

واهتمت الصحف الشعبية مذّاك على مواكبة أدنى تفاصيل حياتها الخاصة، فغطّت مثلاً بكثافة زواجها من مغني الراب كانييه ويست ثم طلاقهما.

وأفادت كيم كارداشيان البالغة اليوم 42 عاماً من الشهرة الواسعة التي اكتسبتها لبناء امبراطورية تجارية، فأطلقت مجموعة مستحضرات التجميل "إس كيه كيه إن باي كيم" (SKKN by Kim) وعلامة الملابس الداخلية النسائية "سكيمز" (Skims).

وأُسندت إلى كارداشيان أدوار في بضعة أفلام في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وجسّدت بصوتها أخيراً إحدى شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "باو باترول"(PAW Patrol).

لكن دورها في "أميريكان هورور ستوري" سيكون الأول لها في ما يزيد عن عقد، وربما الأكثر أهمية في مسيرتها.

ويتألف هذا المسلسل الحائز جوائز عدة من مواسم مستقلة تتمحور على قصص ومواقع مختلفة.

وغالباً ما يشمل طاقم الممثلين مشاهير، من بينهم المغنية الأميركية ليدي غاغا والممثلة أنجيلا باسيت.

آخر الأخبار

فنّ

كيم كارداشيان

مسلسل

أميريكان هورور ستوري

LBCI التالي
الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان
فارس ياغي ضيف "قبل وبعد بودكاست".. ماذا سيكشف عن نهاية "العربجي"؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-04-10

جوي الهاني ترفض قبلة في مسلسل مقابل مليون دولار (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-04-05

أين تمّ تصوير مسلسل "العربجي"؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-04-05

باسم ياخور يروي لحظات مؤثرة قبل وفاة والده: "قلّي ما رح الحق شوف مسلسل العربجي" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-03-31

ساشا دحدوح: "ما في بطل ودور ثانوي بمسلسل النار بالنار" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:02

الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان

LBCI
فنّ
03:38

فارس ياغي ضيف "قبل وبعد بودكاست".. ماذا سيكشف عن نهاية "العربجي"؟

LBCI
فنّ
2023-04-10

نجمة "ذا فويس" تنعى والدها الفنان فائق عرقسوسي بكلمات مؤثرة

LBCI
فنّ
2023-04-10

خطيب نادين نسيب نجيم يدلّعها بعبارة "يقبرني الله ومنتجاته"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:03

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

LBCI
منوعات
2023-04-10

قصر باكنغهام يكشف تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز في أيار... ماذا ستتضمن؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-13

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
آخر الأخبار
12:23

جلسة للجان النيابية المشتركة الأربعاء.. واستكمال البحث في إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هل خططت مصر سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها على اوكرانيا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

مراكزُ النافعة تعود إلى العملِ الجزئي.. فكيف كانت صورة اليوم الأول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:54

بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:14

بعد إقفال دام لستة اشهر تقريبا مراكز النافعة تعود إلى العمل الجزئي

LBCI
رياضة
13:31

هل يعودُ ميسي الى برشلونة هذا الصيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ما مدى جهوزية الجهاز البشري للانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في احتفال موسيقي بعنوان "مجد القيامة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فرنسا ترفض التبعية للولايات المتحدة ورد أميركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
أخبار لبنان
05:47

إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

LBCI
حال الطقس
01:32

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
أخبار لبنان
03:58

تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

LBCI
خبر عاجل
14:08

نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"

LBCI
أخبار دولية
12:59

الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

محاولات لتوحيد سعر الصرف..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة