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كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"
فنّ
2023-04-11 | 08:32
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كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"
كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل "أميريكان هورور ستوري"
أعلنت النجمة الأميركية كيم كارداشيان التي اكتسبت شهرة عالمية من خلال برنامج تلفزيون الواقع الذي كان يتناول عائلتها، في منشور لها الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها تعود إلى الشاشة الصغيرة ولكن في دور تمثيلي هذه المرة، من خلال انضمامها إلى فريق عمل مسلسل "أميريكان هورور ستوري" (American Horror Story).
ونشرت سيدة الأعمال ونجمة الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو ترويجياً قصيراً أعلمت فيه متابعيها البالغ عددهم 352 مليوناً عبر إنستغرام بأنها ستشارك في الموسم الـ12 من المسلسل إلى جانب الممثلة إيمّا روبرتس.
ولم يتضمن الفيديو المقتضب والغامض سوى القليل من المعلومات عن دورها وعن قصة المسلسل. ويُسمع في مقطع القيديو صوت يهمس "إيمّا وكيم حساستان".
لكنّ مجلة "فرايتي" المتخصصة أفادت بأن كيم كارداشيان ستتولى أحد الأدوار الرئيسية في الموسم الثاني عشر، وأن الشخصية التي ستجسّدها ابتُكرت خصيصاً لها.
واكتسبت كارداشيان شهرة واسعة عام 2007 بفضل برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز" الذي دأب مدى 20 موسماً على نقل وقائع الحياة اليومية لعائلتها الثرية.
واهتمت الصحف الشعبية مذّاك على مواكبة أدنى تفاصيل حياتها الخاصة، فغطّت مثلاً بكثافة زواجها من مغني الراب كانييه ويست ثم طلاقهما.
وأفادت كيم كارداشيان البالغة اليوم 42 عاماً من الشهرة الواسعة التي اكتسبتها لبناء امبراطورية تجارية، فأطلقت مجموعة مستحضرات التجميل "إس كيه كيه إن باي كيم" (SKKN by Kim) وعلامة الملابس الداخلية النسائية "سكيمز" (Skims).
وأُسندت إلى كارداشيان أدوار في بضعة أفلام في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وجسّدت بصوتها أخيراً إحدى شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "باو باترول"(PAW Patrol).
لكن دورها في "أميريكان هورور ستوري" سيكون الأول لها في ما يزيد عن عقد، وربما الأكثر أهمية في مسيرتها.
ويتألف هذا المسلسل الحائز جوائز عدة من مواسم مستقلة تتمحور على قصص ومواقع مختلفة.
وغالباً ما يشمل طاقم الممثلين مشاهير، من بينهم المغنية الأميركية ليدي غاغا والممثلة أنجيلا باسيت.
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كيم كارداشيان
مسلسل
أميريكان هورور ستوري
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