فارس ياغي يكشف للمرّة الأولى: جدّتي لبنانيّة! (فيديو)

فارس ياغي يكشف للمرّة الأولى: جدّتي لبنانيّة! (فيديو)

حلّ الممثل السوري فارس ياغي ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا، وذلك عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني.

وتحدّث الممثل فارس ياغي أن البعض كان يظنّه من الجنسيّة اللبنانيّة بسبب الانتشار الواسع الّذي حققه من خلال شخصيّة هادي في مسلسل "عروس بيروت" حيث كان يطلّ على المشاهدين باللهجة اللبنانيّة.

وكشف فارس ياغي، نجم مسلسل "العربجي" بدور حسن النشواتي"، أن لديه جذور لبنانيّة وأعلن للمرّة الأولى أن جدّته من الجنسيّة اللبنانيّة.

ولكن كيف ردّ على الانتقادات الّتي تطاله بأنه ممثل سوري ويمثّل باللهجة اللبنانيّة؟ تابعوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثل فارس ياغي في هذا الفيديو: