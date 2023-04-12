"كراش صبايا سوريا"... هل تزوّج فارس ياغي بالسرّ؟ (فيديو)

"كراش صبايا سوريا"... هل تزوّج فارس ياغي بالسرّ؟ (فيديو)

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، سُئل الممثل السوري فارس ياغي "من هي زوجتك؟".

في التفاصيل، طرح دومينيك ابو حنا على ضيفه فارس ياغي السؤال الأكثر تداولاً عبر محرّك البحث غوغل، وهو "من هي زوجة فارس ياغي؟". لكن المفاجأة كانت بأن فارس ياغي رفض الإجابة على السؤال الأمر الّذي أثار شكوك البعض بأنه ارتبط سرّاً دون أي تأكيد منه أو نفي.

ويُذكر أن الممثل فارس ياغي يحظى بإعجاب الفتيات بسبب مظهره الوسيم، والبعض يلقّبه بـ "كراش صبايا سوريا".

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثل فارس ياغي في هذا الفيديو: