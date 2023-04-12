فارس ياغي: درية خانوم ستكون أكثر شخصية مكروهة في نهاية "العربجي"

فارس ياغي: درية خانوم ستكون أكثر شخصية مكروهة في نهاية "العربجي"

فجّر الممثل فارس ياغي مفاجأة من العيار الثقيل عن نهاية مسلسل "العربجي"، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني.

في التفاصيل، أعلن الممثل فارس ياغي أن شخصيّة درية خانوم ستكون أكثر شخصية مكروهة في نهاية "العربجي". لمعرفة السبب، شاهدوا هذا الفيديو: