نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)

نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)

شكّل ظهور نجمة The Voice Kids جويرية حمدي مفاجأة لمتابعيها في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، علّقت جويرية حمدي على ارتدائها الحجاب، وذلك في فيديو يحمل عنوان "اتحجبت ليه؟! وحكمة ربنا سبحانه وتعالى من وراء الحجاب"، مُعلنةً اعتزالها الغناء بشكل نهائي.