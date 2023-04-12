وسام بريدي يستذكر شقيقه الراحل عصام: "إبقَ بجانبي"

وسام بريدي يستذكر شقيقه الراحل عصام: "إبقَ بجانبي"

استذكر الاعلامي اللبناني وسام بريدي شقيقه الممثل الراحل عصام بريدي، وذلك في منشورٍ جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، دوّن وسام بريدي في الذكرى الثامنة لرحيل عصام بريدي: "8 سنوات.. 12-4-2015.. أحملك في قلبي الى الأبد. اشتقت اليك. إبقَ بجانبي".