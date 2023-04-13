نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل

نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل

تعاطف المشاهدون مع مشهد وفاة ابنة عبدو العربجي حرقاً ضمن أحداث مسلسل "العربجي"، وأشاد روّأد الانترنت بأداء الممثل السوري باسم ياخور في الحلقة 21 من العمل.

ويحقق مسلسل "العربجي" أرقاماً قياسية بعدما احتل المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث "غوغل" وفق "غوغل ترندز"، كما وصل عدد مشاهداته على تطبيق "تيك توك" الى نصف بليون مشاهدة.