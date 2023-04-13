وفاة الكاتبة البريطانية آن بيري عن 84 عاماً

وفاة الكاتبة البريطانية آن بيري عن 84 عاماً



غيّب الموت عن 84 عاماً في لوس أنجلوس كاتبة الروايات البوليسية البريطانية آن بيري، التي اتُّهمت عندما كانت مراهقة بقتل والدة أعز صديقاتها، على ما أعلنت الأربعاء دار النشر 10/18 الفرنسية.



وأفادت دار النشر وكالة فرانس برس بوفاة بيري التي كانت تقيم منذ بضع سنوات في لوس أنجلوس.



وأشارت الدار في بيان إلى أنّ التاريخ سيخلّد "الشخصيات التي تناولتها الكاتبة، ورواياتها البوليسية البارزة، واهتمامها بالقضايا الاجتماعية".



وكان فيلم "هيفنلي كريتشرز" (1994) للمخرج بيتر جاكسون استند إلى قصة حياة بيري القاتمة على غرار رواياتها البوليسية التي تعود أحداثها إلى الحقبة الفكتورية. وأدّت الممثلة كيت وينسلت دور بيري في هذا العمل السينمائي.



ونجحت الروائية التي أصدرت عدداً كبيراً من الأعمال خلال مسيرتها وبيع أكثر من 25 مليون كتاب لها، في كتمان سرها مدى عقود.