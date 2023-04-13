منصة "ماكس" الجديدة تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من قصص هاري بوتر

منصة "ماكس" الجديدة تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من قصص هاري بوتر



حدّدت مجموعة "وارنر برذرز ديسكوفري" 23 أيار موعداً لتطلق في الولايات المتحدة منصتها الجديدة "ماكس" التي تجمع بين "اتش بي أو ماكس" و"ديسكفيري بلَس"، وأعلنت عن إنتاجها أول مسلسل تلفزيوني مُقتبس من سلسلة هاري بوتر، مشيرةً إلى أنّ مؤلفة هذه القصص جاي كاي رولينغ ستكون منتجة العمل التنفيذية.



وأشارت "ماكس"، في بيان، إلى أنّ "قصص كل كتب هاري بوتر (7 مجلدات) التي ألّفتها جاي كاي رولينغ ستتحوّل إلى مسلسل يمتد على عقد".



وقالت الروائية البريطانية في بيان إنّ "التزام "ماكس" الحفاظ على كامل كتبي أمر مهم لي، وأنا أتطلع للمشاركة في العمل الجديد الذي سيتناول القصص بعمق وتفاصيل، وحده المسلسل التلفزيوني يستطيع توفيرها".



ووعدت "ماكس" أيضاً بجزء جديد من "غايم أوف ثرونز" تدور أحداثه قبل مئة عام من أحداث المسلسل الأصلي، بعد جزء أخير حمل عنوان "هاوس أوف ذي دراغن" صدر في صيف العام 2022.



وتطلع المنصة التي ستعرض محتوى من "اتش جي تي في" و"فود نتوورك" و"ديسكفري تشانل"، لمنافسة نتفليكس وديزني بلَس، بعد عامين على الدمج بين "وارنر ميديا" و"ديسكوفري".