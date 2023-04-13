الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيم فندرز وكن لوتش وست مخرجات بين المرشحين للسعفة الذهبية في مهرجان كان
فنّ
2023-04-13 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيم فندرز وكن لوتش وست مخرجات بين المرشحين للسعفة الذهبية في مهرجان كان
فيم فندرز وكن لوتش وست مخرجات بين المرشحين للسعفة الذهبية في مهرجان كان
تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بدورته المقبلة، الأفلام الجديدة لفيم فندرز وكن لوتش وويس أندرسون، مع عدد قياسي من المخرجات المرشحات في تاريخ الحدث، وفق ما أظهرت قائمة أعلنها الخميس المندوب العام للمهرجان تييري فريمو وتجمع بين مخضرمين في الفن السابع وأسماء جديدة.
وفي المحصلة، اختير 19 فيلمًا قد يُضم إليها عمل إضافي هو "كيلرز أوف ذي فلاور مون" للمخرج مارتن سكورسيزي والذي يشارك فيه ممثلان من أبطاله المفضلين هما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.
ولا يزال عرض هذا الفيلم مقررًا خارج المسابقة الرسمية، لكن المهرجان يرغب في ضمه إلى المنافسة على السعفة الذهبية.
وقال تييري فريمو إن "الطلب قُدّم" إلى شركتي "باراماونت" و"آبل تي في" المنتجتين للعمل، "والأهم أن نتلقى رداً قبل انطلاق المهرجان".
ومن بين الأفلام التسع عشرة المرشحة للفوز بجائزة السعفة الذهبية، تحمل ستة توقيع مخرجات، بينهنّ التونسية كوثر بن هنية التي عُرض فيلمها السابق في فئة "نظرة ما" عام 2017، ومخرجة جديدة هي السنغالية راماتا تولاي سي التي تقدم فيلمها الأول.
وقال تييرو فريمو بعد مؤتمر صحافي خُصص للإعلان عن قائمة المرشحين للدورة السادسة والسبعين من المهرجان إن "مشاركة ست مخرجات في المنافسة رقم غير مسبوق" في تاريخ الحدث بفيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسية مايوين، والذي يعود فيه جوني ديب بقوة إلى الشاشة الكبيرة.
كما تضم قائمة المتنافسين أسماء كثيرة حائزة على جوائز من مهرجان كان، بينهم البريطاني كن لوتش والتركي نوري بيلجي جيلان والإيطالي ناني موريتو. ويترأس لجنة التحكيم المخرج السويدي روبن أوستلوند الحائز السعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه "تراينغل أوف ساندس".
ولفت فريمو إلى أن المنافسة هذا العام "تجمع بين سينمائيين شباب يشاركون نادراً أو للمرة الأولى (في مهرجان كان)، ومخضرمين نعرف أسماءهم وعملهم ونتاجهم الفني. على مستوى الفنون، لا تاريخ صلاحية للسينمائيين ولا للأعمال".
وأشار فريمو إلى أن المنافسة الرسمية تضمّ أفلاماً ضمن المنافسة أو خارجها، تعرض في فئة "نظرة ما" أو في جلسات عرض خاصة، من الولايات المتحدة وإيطاليا، ومع فيلم من منغوليا يُعرض في الفئات الموازية، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، و"حضور قوي" للأعمال الإفريقية.
ومن اللحظات المنتظرة خلال الحدث الذي يقام بين 16 و27 أيار المقبل، تقديم الجزء الخامس من أفلام إنديانا جونز، مع تكريم مرتقب للممثل هاريسون فورد.
آخر الأخبار
فنّ
فيم فندرز
كن لوتش
مهرجان كان
التالي
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-11
الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان
فنّ
2023-04-11
الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:43
منصة "ماكس" الجديدة تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من قصص هاري بوتر
فنّ
08:43
منصة "ماكس" الجديدة تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من قصص هاري بوتر
0
فنّ
06:53
هاشتاغ محمد رمضان يتخطى 10 مليار مشاهدة!
فنّ
06:53
هاشتاغ محمد رمضان يتخطى 10 مليار مشاهدة!
0
فنّ
06:52
وفاة الكاتبة البريطانية آن بيري عن 84 عاماً
فنّ
06:52
وفاة الكاتبة البريطانية آن بيري عن 84 عاماً
0
فنّ
06:49
نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل
فنّ
06:49
نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
0
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
0
أخبار لبنان
06:13
فياض: نجاح نسبي ضئيل في خطة الكهرباء..ومحدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى التغذية 4 - 5 ساعات
أخبار لبنان
06:13
فياض: نجاح نسبي ضئيل في خطة الكهرباء..ومحدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى التغذية 4 - 5 ساعات
0
أخبار لبنان
2023-03-28
مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت
أخبار لبنان
2023-03-28
مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
بري دعا النواب إلى جلسة تشريعية صباح الثلاثاء المقبل... ماذا في جدول الأعمال؟
أخبار لبنان
07:56
بري دعا النواب إلى جلسة تشريعية صباح الثلاثاء المقبل... ماذا في جدول الأعمال؟
0
أخبار لبنان
06:13
فياض: نجاح نسبي ضئيل في خطة الكهرباء..ومحدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى التغذية 4 - 5 ساعات
أخبار لبنان
06:13
فياض: نجاح نسبي ضئيل في خطة الكهرباء..ومحدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى التغذية 4 - 5 ساعات
0
امن وقضاء
05:26
وزير الداخلية: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل
امن وقضاء
05:26
وزير الداخلية: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل
0
أخبار لبنان
05:05
جعجع أسف لتعطيل الانتخابات البلدية: لا نقبل برئيس "ليس برئيس"
أخبار لبنان
05:05
جعجع أسف لتعطيل الانتخابات البلدية: لا نقبل برئيس "ليس برئيس"
0
أمن وقضاء
04:42
بعد تقديم شكوى قضائية لإبطال قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الإعلامي... نزار صاغية للـLBCI: إنها قضية مجتمع!
أمن وقضاء
04:42
بعد تقديم شكوى قضائية لإبطال قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الإعلامي... نزار صاغية للـLBCI: إنها قضية مجتمع!
0
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
0
أخبار لبنان
03:49
بارود للـLBCI: هناك مسعى لتعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
03:49
بارود للـLBCI: هناك مسعى لتعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
2
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
3
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
4
خبر عاجل
06:12
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
خبر عاجل
06:12
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
5
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
6
خبر كاذب
06:31
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
خبر كاذب
06:31
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
7
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
8
صحف اليوم
00:10
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لبنان نجا من كارثة!
صحف اليوم
00:10
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لبنان نجا من كارثة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store