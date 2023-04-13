طارق تميم يروي تفاصيل الحادث في تصوير "النار بالنار": سوء تقدير للأحجام مع طوني عيسى

طارق تميم يروي تفاصيل الحادث في تصوير "النار بالنار": سوء تقدير للأحجام مع طوني عيسى

حلّ الممثل اللبناني طارق تميم ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، وروى تفاصيل الحادث الّذي تعرّض له خلال تصوير مسلسل "النار بالنار".

في التفاصيل، روى طارق تميم أنه حصل سوء تقدير للأحجام في العراك الّذي جمعه بالممثل طوني عيسى ضمن أحداث العمل، فسقط أرضاً وأصيب في قدمه لكنّه أصرّ على اكمال التصوير رغم اصابته.

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثل طارق تميم في هذا الفيديو: