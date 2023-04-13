"لماذا رفضت أن تضربني؟".. ساشا دحدوح تسأل طارق تميم وهو يجيب (فيديو)

"لماذا رفضت أن تضربني؟".. ساشا دحدوح تسأل طارق تميم وهو يجيب (فيديو)

"رغم أنّك أصرّيت على صفعك بالحقيقة، لماذا رفضت أن تضربني خلال تصوير مشاهد قمر وجميل في مسلسل النار بالنار؟"، إنّه السؤال الّذي طرحته الممثلة ساشا دحدوح على زميلها طارق تميم خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني.

فكيف أجاب طارق تميم على مداخلة ساشا دحدوح؟ شاهدوا هذا الفيديو: