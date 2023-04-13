طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)

طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)

ما هو القاسم المشترك بين الشعبين اللبناني والسوري؟ إنّه السؤال الّذي أجاب عليه نجم مسلسل "النار بالنار" طارق تميم خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني.

يقول طارق تميم ان "الشعب السوري حنون"، ويدافع عن النازحين السوريين في لبنان من منطلقٍ انساني بحت، ويوضح أن كلامه بعيد كل البعد عن السياسة وعن رأيه بـ "زعران الأنظمة".

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع الممثل طارق تميم في هذا الفيديو: