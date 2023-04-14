وفاة الفنان جيرار أفيديسيان بعد صراع مع المرض

توفي المؤلّف والمخرج المسرحي والفنان التشكيلي جيرار أفيديسيان ليل الخميس، تاركاً الساحة الثقافية والفنية بعد صراعٍ طويل مع المرض.



وبدأت مسيرة الفنان اللبناني من أصول أرمنية في السبعينيات على خشبة مسرح بيروت، وذلك بعد حيازه على دكتوراه في الإخراج من المعهد العالي للدراسات المسرحية في الاتحاد السوفييتي سابقاً.



وبرع أفيديسيان في التأليف والإخراج والتمثيل المسرحي والتلفزيوني، ومن أبرز أعماله مسرحية "أخوت لبنان" ومسلسل "طالبين القرب" من تأليف الراحل مروان نجار ومسلسل "مريانا" من بطولة الممثلة كارول الحاج.



أما في الفنّ التشكيلي، فقد انطلقت مسيرة الراحل خلال العام 2005، عندما اختيرت إحدى لوحاته لمعرض الخريف الذي قام متحف سرسق على تنظيمه.