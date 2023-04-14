الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إدخال الممثل جايمي فوكس إلى المستشفى بسبب "مضاعفات طبية"
فنّ
2023-04-14 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إدخال الممثل جايمي فوكس إلى المستشفى بسبب "مضاعفات طبية"
إدخال الممثل جايمي فوكس إلى المستشفى بسبب "مضاعفات طبية"
أُدخل الممثل الأميركي جايمي فوكس المستشفى بسبب "تعقيدات طبية"، لكنه في طور التعافي، على ما أعلنت عائلته من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وأفادت قناة "سي ان ان" بأن الممثل البالغ 55 عامًا يخضع للمراقبة الطبية في مستشفى بولاية جورجيا الأميركية، حيث يصور حالياً فيلماً لحساب نتفليكس.
وكتبت ابنته كورين فوكس على إنستغرام الأربعاء "والدي جايمي فوكس واجه مضاعفات طبية بالأمس"، و"لحسن الحظ، بفضل التدخل السريع والعناية الطبية العالية الجودة، بات في طور التعافي".
ولفتت "سي ان ان" إلى أن الحالة الطبية الطارئة حصلت خارج إطار تصوير فيلم "بلاك إن أكشن" الجديد من نتفليكس والذي يشارك فيه فوكس البطولة مع كامرون دياز.
وذكر موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن عائلة الممثل التي لم يكن بعض أفرادها معه، اعتبرت أن حالته جدية بما يكفي لنقله إلى المستشفى.
لكن فوكس "قادر على التواصل الآن، وهذا نبأ سار"، وفق ما نقل الموقع عن مصدر لم يسمّه.
ولم يرد وكلاء الممثل على أسئلة وكالة فرانس برس على الفور.
وقد نال جايمي فوكس خلال مسيرته خصوصاً جائزة أوسكار سنة 2004 عن أدائه اللافت لشخصية المغني راي تشارلز، أسطورة موسيقى السول، في فيلم السيرة "راي".
كذلك، رُشح إلى الأوسكار عن دوره في فيلم "كولاتيرال" في العام نفسه، وقد طبع الأذهان في الفترة الأخيرة من خلال أدائه شخصية عبد تواق إلى الحرية في فيلم الويسترن "دجانغو أنتشايند" لكوينتن تارانتينو.
آخر الأخبار
فنّ
الممثل
جايمي فوكس
المستشفى
مضاعفات طبية
التالي
منذ إعلان مرضها النادر... سيلين ديون تطرح ألبوماً جديداً
وفاة الفنان جيرار أفيديسيان بعد صراع مع المرض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
08:55
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
فنّ
08:55
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
0
منوعات
2023-04-13
13 امرأة يتهمن الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي
منوعات
2023-04-13
13 امرأة يتهمن الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي
0
فنّ
2023-04-10
وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي... آخر أعماله كان "عروس بيروت"
فنّ
2023-04-10
وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي... آخر أعماله كان "عروس بيروت"
0
أخبار دولية
2023-04-02
البابا فرنسيس في قداس الشعانين إثر خروجه من المستشفى
أخبار دولية
2023-04-02
البابا فرنسيس في قداس الشعانين إثر خروجه من المستشفى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:55
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
فنّ
08:55
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
0
فنّ
08:11
منذ إعلان مرضها النادر... سيلين ديون تطرح ألبوماً جديداً
فنّ
08:11
منذ إعلان مرضها النادر... سيلين ديون تطرح ألبوماً جديداً
0
فنّ
04:45
وفاة الفنان جيرار أفيديسيان بعد صراع مع المرض
فنّ
04:45
وفاة الفنان جيرار أفيديسيان بعد صراع مع المرض
0
فنّ
13:33
طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)
فنّ
13:33
طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-09
نصرالله يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
أخبار لبنان
2023-04-09
نصرالله يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
0
حال الطقس
02:03
طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:03
طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة
0
صحف اليوم
2023-04-10
بلال عبدالله لـ"الشرق الاوسط": متمسكون بالمبادرة الرئاسية
صحف اليوم
2023-04-10
بلال عبدالله لـ"الشرق الاوسط": متمسكون بالمبادرة الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:42
مسرب وثائق البنتاغون في قبضة السلطات الاميركية
أخبار دولية
07:42
مسرب وثائق البنتاغون في قبضة السلطات الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:03
هل تعودُ سوريا الى الحضنِ العربيّ أم لا؟
تقارير نشرة الاخبار
06:03
هل تعودُ سوريا الى الحضنِ العربيّ أم لا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:02
التقارب الإيراني - السعودي ينعكس انفراجات في الساحة اليمنية
تقارير نشرة الاخبار
06:02
التقارب الإيراني - السعودي ينعكس انفراجات في الساحة اليمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:00
جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل
أمن وقضاء
16:00
جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل
2
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
3
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
4
خبر كاذب
10:46
اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...
خبر كاذب
10:46
اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...
5
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
6
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
7
أخبار لبنان
13:47
نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا
أخبار لبنان
13:47
نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا
8
أمن وقضاء
17:13
وفاة فتاة قاصر خنقا في تعنايل
أمن وقضاء
17:13
وفاة فتاة قاصر خنقا في تعنايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store