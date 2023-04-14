الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها

الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها



تستلهم جون دو يون التي تُعتبر من أشهر الممثلات في كوريا الجنوبية، تجربتها الشخصية في تأدية دورها ضمن فيلم الحركة التشويقي "كيل بوكسون" (Kill Boksoon) الذي بدأت منصة نتفليكس بعرضه في مطلع نيسان، وفيه تجسّد شخصيةً بوجهين، تواجه أعداءها في المشاهد القتالية، وفي الوقت نفسه تخوض معركة الأمومة لتربية ابنتها الوحيدة.



وكانت جون دو يون (50 عاماً) نالت جائزة أفضل ممثلة في إحدى دورات مهرجان كان السينمائي، فيما شاركت في أعمال لمخرجين كوريين خلال مسيرتها التي تمتد على 3 عقود.



وأدّت الممثلة أدواراً مختلفة من بائعة هوى مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى ربة منزل متهمة ظلماً بتهريب المخدرات. لكن في أول فيلم حركة لها "كيل بوكسون"، كان لتجربتها الشخصية كأمّ دور أساسي في الأداء الذي قدّمته.



وتولّى إخراج الفيلم الذي بات متوفراً عبر نتفليكس، بيون سونغ هيون الذي لا يخفي إعجابه بجون ووقع اختياره عليها لتأدية دور البطولة في الفيلم عندما كان يؤلّف سيناريو العمل.



وتقول جون التي لها ابنة مراهقة على غرار شخصيتها بوكسون "أنا لست قاتلة محترفة، لكنّي أعيش حياتي كأم وكممثلة".



وفيلم "كيل بوكسون" الذي تتخلله معارك مذهلة، لا يشبه الأعمال السابقة لجون، وتحديداً تلك التي أدّت فيها الممثلة شخصيات مهمشة ومضطهدة.



وتعيّن على جون أن تتعلّم حركات معقدة في فيلم الإثارة الذي تدور أحداثه في عالم من القتلة المحترفين.



وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أخيراً في سيول "كنت خائفة جداً... لكنني قلت لنفسي إنّ عليّ النجاح، حتى لو كان ذلك سيتسبب في إرهاق كبير لي".