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كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب

فنّ
2023-04-15 | 09:04
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كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب
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كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب

كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب

حلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني على شاشة SBC السعودية ولم تتردد بالإجابة على أسئلة الأعلامي علي العلياني.
 
ومن بين أبرز تصريحاتها في هذا اللقاء، اعتبرت الفنانة كارول سماحة أن أغنية "بصباح الألف التالت"، التي قدمتها كأول أغنية منفردة بمسيرتها الفنية قلبت كل تفاصيل حياتها، ودفعت جميع المنتجين ومديري الأعمال للتواصل معها لتقديم أعمال غنائية جديدة.
 
وكشفت كارول سماحة أن الأغنية جذبت الرئيس اللبناني السابق الياس الهراوي، الذي هاتفها بشكل شخصي، مبدياً إعجابه الكبير بالأغنية.

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