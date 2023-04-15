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بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها

فنّ
2023-04-15 | 09:24
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بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها
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بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها

بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها

لا يزال الجدل مستمراً بسبب تقليد الفنانة السعودية ريم عبد الله الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والغناء بسخرية عن أزمتها مع الإدمان.

وفي سياق متصل، علّق المتحدث الرسمي الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله قائلاً: "النقابة ستقف بجوار الفنانة شيرين عبد الوهاب وتدعمها بكل قوة في أي إجراء قد تتخذه، وقد عبّر مجلس النقابة عن غضبه واستنكاره للسخرية من شيرين، مؤكدين أن النقابة بكامل أعضائها سوف تدعم شيرين".

آخر الأخبار

فنّ

شيرين عبد الوهاب

ريم عبد الله

تقليد

سخرية

نقابة الموسيقيين المصريين

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