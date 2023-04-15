أرزة الشدياق: بكيت بسبب تصرّف زياد برجي معي!

أرزة الشدياق تحدثت عن موقف واجهته مع الفنان زياد برجي سابقاً

للمرة الاولى، تحدثت أرزة الشدياق عن موقف واجهته مع الفنان زياد برجي سابقاً وجعلها تبكي من شدة الحزن.



فقالت أرزة الشدياق إن صداقة جمعتها بالفنان زياد برجي لكن أثناء مشاركتها في برنامج "ديو المشاهير" رفض الغناء معها مبرراً تصرّفه أنها بحاجة لتدريب وهو الأمر الّذي أبكاها.







