كوليت وعاصي الحلاني والرومنسية ثالثهما (صورة)

شاركت كوليت الحلاني متابعيها عبر تطبيق إنستغرام بستوري تجمعها بزوجها عاصي الحلاني

تحرص السيدة كوليت الحلاني على نقل الأجواء العائلية مع أفراد أسرتها الى مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت الأنظار في أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان عاصي الحلاني.



في التفاصيل، فقد شاركت كوليت الحلاني متابعيها عبر تطبيق إنستغرام بستوري تجمعها بزوجها عاصي الحلاني، وطغت الأجواء الرومنسية على اللقطة.



