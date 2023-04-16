مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي لعام 2023 الأكثر تنوعاً من حيث تعدد جنسيات المشاركين

يتدفق مئات الآلاف من محبي الموسيقى إلى وادي كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأميركية ليحضروا اعتباراً من الجمعة المهرجان الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.

وبحسب المعلومات، فسيكون باد باني وفرقة الكاي-بوب الكورية الشهيرة "بلاك بينك" ومغني "آر أند بي" فرانك أوشن أبرز نجوم دورة 2023 من المهرجان الذي يمتد أسبوعين كل سنة، ويشكّل عادةً باكورة مهرجانات الصيف الموسيقية.

وسيكون باد باني الذي يحظى بـأكبر نسب استماع في العالم على منصات البث التدفقي، أول فنان ناطق بالإسبانية من أميركا اللاتينية بين نجوم المهرجان، فيما سيكون أعضاء "بلاك بينك" الكوريون الجنوبيون أول آسيويين يتبوأون صدارة البرنامج.

وكان من المفترض في الأصل أن يصبح فرانك أوشن عام 2020 أول فنان من مجتمع المثليين بين نجوم المهرجان، لكنّ المنظمين أرجأوا في البداية دورة هذه السنة ثم ألغوها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشارك المغنية البلجيكية أنجيل للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية في هذا المهرجان الذي يقام وسط صحراء كاليفورنيا، فيما تعود إليه نجمة البوب الفرنسية ريدكار بعدما حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً في 2019.

وقد يكون البرنامج الأكثر تنوعاً من حيث تعدد جنسيات المشاركين، إذ يضمّ أيضاً المغنيّة الإسبانية روزاليا والايسلندية بيورك والنيجيري بورنا بوي.

ويطّل أيضاً في المهرجان ثنائي الجاز الصاعد دومي وجيه دي بيك المكّون من عازف كيبورد فرنسي وعازف درامز أميركي، بعد بضعة أشهر من ترشيحهما لجوائز غرامي المرموقة.

وسيصبح ديلجيت دوسانج أول مغني من الهند يقدم عرضاً في كوتشيلا، وتضم قائمة المشاركين أيضاً المغني والشاعر والملحن الباكستاني علي سيتي.

ويُذكر أن مهرجان كوتشيلا يستمر من الجمعة إلى الأحد، ثم من 21 إلى 23 نيسان الجاري.