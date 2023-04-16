عابد فهد يقلّد "عمران" في مشهدٍ من "النار بالنار": "تدفع دينتك تاكل ملبن"! (فيديو)

شارك الممثل السوري عابد فهد متابعيه على إنستغرام بمشهدٍ من شخصية عمران ضمن أحداث مسلسل "النار بالنار" الّذي يتم عرضه عبر شاشة الـLBCI ليلياً طيلة شهر رمضان المبارك.

ويظهر النجم العربي في موقف طريفٍ، واقفاً أمام التلفاز في منزلٍ وهو يُقلّد شخصية عمران من أحد مشاهد المسلسل، حيث يكون مخططاً للانتقام من أهالي الحيّ الّذين خذلوه.

وأرفق عابد فهد المنشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بالعبارة التالية: "#تدفع_دينتك_تاكل_ملبن"!

ويُذكر أن مسلسل "النار بالنار" يتناول حبكة مستوحاة من الواقع تتمثل بالعيش المشترك بين اللبنانيين والسوريين في لبنان والمشاكل الّتي يواجهها كلا الطرفين.