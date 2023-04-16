مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي أن الممثلة كيارا ماستروياني ستقوم بتقديم حفلتي الافتتاح والختام، أي في 16 و27 أيار.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن ماستروياني، وهي ابنة الممثلة الفرنسية كاترين دونوف والممثل الإيطالي مارتشيلو ماستروياني، تخلف هذا العام فيرجيني إفيرا التي تولت المهمة في الدورة السابقة من المهرجان السنة الماضية.

وقد فازت الممثلة المعتادة على المشاركة في مهرجان كان، وهي من أبرز الوجوه في سينما المؤلف الفرنسية، بجائزة أفضل أداء ضمن فئة "نظرة ما" في المهرجان الفرنسي العريق، عن دورها في فيلم "شامبر 212" للمخرج كريستوف أونوريه عام 2019، وذلك بعد 11 عاماً من مشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام الروائية.

وجرى الإعلان الخميس عن القائمة الرسمية للأعمال المشاركة في المهرجان، والتي أفردت مساحة كبيرة للسينما الإيطالية بثلاثة أفلام في المنافسة.

وقبل أسابيع من بدء السباق على السعفة الذهبية، يُنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، التي يُعرف حالياً فقط اسم رئيسها، المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز جائزة السعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه "تراينغل أوف سادنس"، بالإضافة إلى قائمة الأفلام المشاركة في المنافسة.