للمرة الثانية على التوالي... فيلم سوبر ماريو يحافظ على الصدارة في شباك التذاكر

للمرة الثانية على التوالي... فيلم سوبر ماريو يحافظ على الصدارة في شباك التذاكر



حافظ فيلم "ذا سوبر ماريو براذرزThe Super Mario Bros " الأحد على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.



وحقق فيلم التحريك الذي تولّت إنتاجه استوديوهات "يونيفرسال" و"نينتندو" و"إلومينايشن" عائدات بلغت 347 مليون دولار منذ بدء عرضه خلال عطلة عيد الفصح في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذا بوبس إكزورسيست" الذي يؤدي راسل كرو دور البطولة فيه، محققاً 9,1 مليون دولار، في نتيجة تظهر فارقاً كبيراً عمّا حققه فيلم إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "جون ويك: تشابتر 4" مع عائدات بلغت 7,9 مليون دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا العمل دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية. وحقق الفيلم خلال الأسابيع الأربعة التي عُرض فيها في صالات أميركا الشمالية، 160 مليون دولار.



وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "رينفيلد" الكوميدي الذي يؤدي نيكولاس كيدج فيه دور دراكولا، محققاً 7,7 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له.



وحلّ خامساً فيلم "إر" للمخرج بن أفليك ويتناول تاريخ ماركة "نايكي" الرياضية ودور لاعب كرة السلة الأميركي الشهير مايكل جوردان في إطلاق هذه العلامة التجارية، مع عائدات بلغت 7,7 مليون دولار.