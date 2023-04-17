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"ع مفرق طريق" إلى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

فنّ
2023-04-17 | 06:32
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"ع مفرق طريق" إلى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

"ع مفرق طريق" إلى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

ينطلق كل من بطل ومنتج فيلم "ع مفرق طريق" شادي حداد ومخرجته ومنتجته لارا سابا على طريق السويد، للمشاركة في الدورة الـ13 لمهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، الذي سينطلق في 28 نيسان حتى 4 أيار، بعد النجاح المستمر للفيلم في صالات السينما اللبنانية منذ 5 أشهر.
 
"ع مفرق طريق" هو فيلم كوميدي رومنسي عائلي يتنفس جمالية الطبيعة اللبنانية والسلام الداخلي، وقد تم اختياره للمشاركة في مهرجان "مالمو" الذي يعد من أهم المهرجانات للسينما العربية في أوروبا، ضمن فئة "روائع عربية".
 
والجدير بالذكر أن فيلم "ع مفرق طريق" سبق وشارك عن الفئة نفسها، ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة- السعودية في شهر كانون الاول 2022.
 
الفيلم من إخراج لارا سابا، كتابة جوزيفين حبشي، بطولة شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، ربى زعرور وغيرهم من نجوم الشاشة اللبنانية.

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