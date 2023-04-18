مخرج "النار بالنار" محمد عبد العزيز: "غيّرنا 400 مشهد".. ولهذا السبب انسحب رامي كوسا

مخرج "النار بالنار" محمد عبد العزيز: "غيّرنا 400 مشهد".. ولهذا السبب انسحب رامي كوسا

حلّ المخرج محمد عبد العزيز ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، وتحدّث عن التعديلات الّتي طرأت على نص مسلسل "النار بالنار".

في التفاصيل، كشف المخرج محمد عبد العزيز أن "قصة الكاتب رامي كوسا قد خضعت لتعديلات على ثلاثة مراحل، الأولى بالتنسيق مع رامي من خلال طرح أفكار عليه، وكانت المرحلة الثانية عند جلسات القراءة مع الممثلين فتمّ التعديل بالتنسيق مع رامي أيضاً، أمّا المرحلة الثالثة فهي عند بدء التصوير وهنا انسحب رامي كوسا لأنه شعر ربما أن دوره قد بدأ يضعف ككاتب".

ولفت محمد عبد العزيز أنّه تمّ تعديل حوالي 400 مشهد، ومن بينهم شخصيّة مريم الّتي تؤدّيها الممثلة كاريس بشار، بالإضافة إلى ترسيخ وجود دور سارة الّتي تؤدّيه زينة مكي لأن مساحة الدور كانت صغيرة وكان الكاتب قد كتب وفاة الشخصية قبل الوصول الى نهاية المسلسل.

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع المخرج محمد عبد العزيز في هذا الفيديو: