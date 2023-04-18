مخرج "النار بالنار" محمد عبد العزيز: حجاب مريم بشكله السوري يختلف عن الحجاب اللبناني

مخرج "النار بالنار" محمد عبد العزيز: حجاب مريم بشكله السوري يختلف عن الحجاب اللبناني

برّر المخرج محمد عبد العزيز، بعدما حلّ ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، مشهد نزع حجاب مرييم ضمن أحداث مسلسل "النار بالنار" الرمضاني.

في التفاصيل، أوضح محمد عبد العزيز أن شكل الحجاب الّذي كانت ترتديه مريم سوري، ويختلف شكله عن الحجاب اللبناني وهو الأمر الّذي دفع الشخصية ضمن أحداث العمل الى خلعه.

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع المخرج محمد عبد العزيز في هذا الفيديو: