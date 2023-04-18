نهاية مسلسل "النار بالنار"... غير مُتوقعة!

نهاية مسلسل "النار بالنار"... غير مُتوقعة!

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني، تحدّث المخرج محمد عبد العزيز عن نهاية مسلسل "النار بالنار" الرمضاني.

فلماذا قال محمد عبد العزيز أن نهاية مسلسل "النار بالنار" ستكون غير مُتوقعة وبعيدة عن كليشيهات المسلسلات؟ الإجابة في هذا الفيديو: