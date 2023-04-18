الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مباشرة على أحد مسارح باريس... الممثل الإيطالي توني سيرفيلو يتعرّض لوعكة صحية
فنّ
2023-04-18 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مباشرة على أحد مسارح باريس... الممثل الإيطالي توني سيرفيلو يتعرّض لوعكة صحية
مباشرة على أحد مسارح باريس... الممثل الإيطالي توني سيرفيلو يتعرّض لوعكة صحية
تعرّض الممثل الإيطالي توني سيرفيلو مساء الاثنين لوعكة صحية خلال أحد عروض مسرحية "فوتشيه دي دانته" على مسرح "تياتر دو لوديون" في باريس، ما استدعى إيقاف العرض، على ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس.
وكان سيرفيلو (64 عاماً) يؤدي دوره بمفرده مردداً سيناريو بالإيطالية ألّفه الكاتب المتحدر من نابولي غيسيبه مونتيسانو.
وتعيّن إيقاف العرض الذي بيعت كل تذاكره، بعد نحو 45 دقيقة، عقب الإغماء على الممثل بسبب وعكة صحية أصابته، على ما ذكرت إدارة المسرح لوكالة فرانس برس، مضيفةً "انه بخير".
وسيرفيلو الذي تعود أصوله إلى نابولي، هو الممثل المفضل للمخرج باولو سورينتينو، إذ حقق بفضله شهرة عالمية من خلال اختياره لتأدية شخصية جيب غامبارديلا في فيلم "لا غرانديه بيليدزا" (حائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2014).
كذلك، أدّى سيرفيلو أدواراً عدّة في أعمال لسورينتينو، من بينها شخصيتا سياسيَّيْن هما جوليو أندريوتي في "إيل ديفو" (2008) وسيلفيو برلسكوني في "لورو" (2018).
وجسد في العام 2022 شخصية البابا بولس السادس في مسلسل "إستيرنو نوتّه" لماركو بيلوكيو.
وشارك توني سيرفيلو الذي نشأ في أسرة شغوفة بالمجال المسرحي، في مسرحيات لموليير وماريفو وغولدوني وإدواردو دي فيليبو، بالإضافة إلى عدد كبير من عروض الأوبرا.
آخر الأخبار
فنّ
مباشرة
مسارح باريس
الممثل
الإيطالي
توني سيرفيلو
وعكة صحية
التالي
"اعمل شير"... هيفاء وهبي تغزو الانترنت قبل انطلاق فيلمها المُنتظر!
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-04-17
الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي
اقتصاد
2023-04-17
الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي
0
فنّ
2023-04-16
مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام
فنّ
2023-04-16
مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام
0
فنّ
2023-04-14
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
فنّ
2023-04-14
الممثلة الكورية جون دو يون تؤدي شخصية بوجهين في أحدث أفلامها
0
فنّ
2023-04-14
إدخال الممثل جايمي فوكس إلى المستشفى بسبب "مضاعفات طبية"
فنّ
2023-04-14
إدخال الممثل جايمي فوكس إلى المستشفى بسبب "مضاعفات طبية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:52
آلان ديلون في مقدمة كتاب عن سيرته: "الحبّ دفعني دائماً لتجاوز نفسي"
فنّ
06:52
آلان ديلون في مقدمة كتاب عن سيرته: "الحبّ دفعني دائماً لتجاوز نفسي"
0
فنّ
05:47
"اعمل شير"... هيفاء وهبي تغزو الانترنت قبل انطلاق فيلمها المُنتظر!
فنّ
05:47
"اعمل شير"... هيفاء وهبي تغزو الانترنت قبل انطلاق فيلمها المُنتظر!
0
فنّ
05:08
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!
فنّ
05:08
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!
0
فنّ
05:04
كريستينا صوايا تغنّي "فاكرني" لهيفاء وهبي بصوتها.. والبعض يتّهمها بالتقليد! (فيديو)
فنّ
05:04
كريستينا صوايا تغنّي "فاكرني" لهيفاء وهبي بصوتها.. والبعض يتّهمها بالتقليد! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
0
أخبار دولية
09:09
قطر والإمارات ستعيدان فتح السفارتين "في الأسابيع المقبلة"
أخبار دولية
09:09
قطر والإمارات ستعيدان فتح السفارتين "في الأسابيع المقبلة"
0
فنّ
06:52
آلان ديلون في مقدمة كتاب عن سيرته: "الحبّ دفعني دائماً لتجاوز نفسي"
فنّ
06:52
آلان ديلون في مقدمة كتاب عن سيرته: "الحبّ دفعني دائماً لتجاوز نفسي"
0
حال الطقس
2023-04-10
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-04-10
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:25
مواجهات السودان مستمرة ودخول للدبلوماسية الاميركية على الخط
تقارير نشرة الاخبار
08:25
مواجهات السودان مستمرة ودخول للدبلوماسية الاميركية على الخط
0
أخبار لبنان
08:23
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ينفذ وقفةً إحتجاحية بالتزامن مع الجلسة التشريعية
أخبار لبنان
08:23
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ينفذ وقفةً إحتجاحية بالتزامن مع الجلسة التشريعية
0
أخبار لبنان
08:17
بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء...تحركٌ للعسكريين المتقاعدين في رياض الصلح
أخبار لبنان
08:17
بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء...تحركٌ للعسكريين المتقاعدين في رياض الصلح
0
أخبار لبنان
08:14
جلسة في السراي الحكومي لمناقشة تمويل الانتخابات البلدية..
أخبار لبنان
08:14
جلسة في السراي الحكومي لمناقشة تمويل الانتخابات البلدية..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:32
الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
07:32
الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن
0
أخبار لبنان
05:06
مجلس النواب يمدّد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدّة سنة..اليكم تفاصيل الجلسة
أخبار لبنان
05:06
مجلس النواب يمدّد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدّة سنة..اليكم تفاصيل الجلسة
0
أخبار لبنان
03:35
مشلب للـLBCI: دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته
أخبار لبنان
03:35
مشلب للـLBCI: دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته
0
أخبار لبنان
03:25
مولوي من النافعة: الوضع يتحسن وسنشهد مكافحة جدية للفساد
أخبار لبنان
03:25
مولوي من النافعة: الوضع يتحسن وسنشهد مكافحة جدية للفساد
0
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
3
خبر عاجل
10:48
معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً
خبر عاجل
10:48
معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً
4
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
5
أخبار لبنان
08:47
لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله
أخبار لبنان
08:47
لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله
6
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
7
فنّ
05:08
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!
فنّ
05:08
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!
8
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store