مباشرة على أحد مسارح باريس... الممثل الإيطالي توني سيرفيلو يتعرّض لوعكة صحية

مباشرة على أحد مسارح باريس... الممثل الإيطالي توني سيرفيلو يتعرّض لوعكة صحية

تعرّض الممثل الإيطالي توني سيرفيلو مساء الاثنين لوعكة صحية خلال أحد عروض مسرحية "فوتشيه دي دانته" على مسرح "تياتر دو لوديون" في باريس، ما استدعى إيقاف العرض، على ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس.



وكان سيرفيلو (64 عاماً) يؤدي دوره بمفرده مردداً سيناريو بالإيطالية ألّفه الكاتب المتحدر من نابولي غيسيبه مونتيسانو.



وتعيّن إيقاف العرض الذي بيعت كل تذاكره، بعد نحو 45 دقيقة، عقب الإغماء على الممثل بسبب وعكة صحية أصابته، على ما ذكرت إدارة المسرح لوكالة فرانس برس، مضيفةً "انه بخير".



وسيرفيلو الذي تعود أصوله إلى نابولي، هو الممثل المفضل للمخرج باولو سورينتينو، إذ حقق بفضله شهرة عالمية من خلال اختياره لتأدية شخصية جيب غامبارديلا في فيلم "لا غرانديه بيليدزا" (حائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2014).



كذلك، أدّى سيرفيلو أدواراً عدّة في أعمال لسورينتينو، من بينها شخصيتا سياسيَّيْن هما جوليو أندريوتي في "إيل ديفو" (2008) وسيلفيو برلسكوني في "لورو" (2018).



وجسد في العام 2022 شخصية البابا بولس السادس في مسلسل "إستيرنو نوتّه" لماركو بيلوكيو.



وشارك توني سيرفيلو الذي نشأ في أسرة شغوفة بالمجال المسرحي، في مسرحيات لموليير وماريفو وغولدوني وإدواردو دي فيليبو، بالإضافة إلى عدد كبير من عروض الأوبرا.