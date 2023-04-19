باسم ياخور يهنّئ الممثلين السوريين في السباق الرمضاني: "مبروك العودة بعد التراجع القسري"

باسم ياخور يهنّئ الممثلين السوريين في السباق الرمضاني: "مبروك العودة بعد التراجع القسري"

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، حرص الممثل السوري باسم ياخور على أن يوجّه رسالة تهنئة لزملائه الممثلين السوريين الّذين خاضوا السباق الرمضاني بنجاح، وذلك في تغريدةٍ جديدةٍ أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد الممثل باسم ياخور، الّذي يحقّق نجاحاً باهراً في مسلسل "العربجي" عبر شاشة الـLBCI، قائلاً: "مبروك لكلّ زملائنا الرائعين حضورهم الجميل والمتجدّد في رمضان. مبروك للدراما السوريّة بداية العودة بعد سنواتٍ من التراجع القسري".

وأردف ياخور قائلاً: "شكراً لكلّ من آمن بقدرتنا على العودة، شكراً لكلّ من أسعدنا بكلمةٍ وتعبيرٍ لطيف ينصف جهدنا، شكراً من القلب".