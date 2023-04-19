باسم ياخور يهنّئ الممثلين السوريين في السباق الرمضاني: "مبروك العودة بعد التراجع القسري"

مبروك لكل زملائنا الرائعين حضورهم الجميل والمتجدد في رمضان. مبروك للدراما السورية بداية العودة بعد سنوات من التراجع القسري
شكراً لكل من آمن بقدرتنا على العودة شكراً لكل من اسعدنا بكلمة وتعبير لطيف ينصف جهدنا شكراً من القلب🤍🙏🏻 #العربجي #عبدو_العربجي #عاصي_الزند #تيم_حسن
— Bassem Yakhour (@BassemYakhour) April 18, 2023
مبروك لكل زملائنا الرائعين حضورهم الجميل والمتجدد في رمضان. مبروك للدراما السورية بداية العودة بعد سنوات من التراجع القسري
شكراً لكل من آمن بقدرتنا على العودة شكراً لكل من اسعدنا بكلمة وتعبير لطيف ينصف جهدنا شكراً من القلب🤍🙏🏻 #العربجي #عبدو_العربجي #عاصي_الزند #تيم_حسن