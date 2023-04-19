نجوم الدراما اللبنانية والسورية في حلقة واحدة... أبرز التصريحات في Best Of قبل وبعد بودكاست

نجوم الدراما اللبنانية والسورية في حلقة واحدة... أبرز التصريحات في Best Of قبل وبعد بودكاست

في حلقة خاصة من برنامج "قبل وبعد بودكاست"، نسلّط الضوء على أهم تصريحات نجوم الدراما اللبنانية والسوريّة الّذين حلّوا ضيوفاً على البرنامج مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع القناة الإلكتروني طيلة شهر رمضان المبارك.

شاهدوا حلقة Best Of "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو: