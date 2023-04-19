نادين نسيب نجيم تتابع "العربجي": "باسم ياخور بحبك كتير"

نادين نسيب نجيم تتابع "العربجي": "باسم ياخور بحبك كتير"

كشفت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم أنها تتابع مسلسل "العربجي" الّذي يعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك، ووجّهت رسالة الى بطل العمل الممثل السوري باسم ياخور في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، ردّت نادين نسيب نجيم على تصريحات باسم ياخور الأخيرة بأنه يختارها لثنائية عاطفية في عمل درامي، فقالت "انا بحبك كتير والله يعطيك الف عافية على هالدور الرائع بالعربجي، واتشرف فيك والايام جايي ان شاء الله نجتمع حتى لو إخوة".