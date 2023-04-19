نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!

نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!

شنّ بعض روّاد الإنترنت هجوماً على النجمة الذهبية نوال الزغبي واتّهموها بشرب الكحول في مكان عام خلال شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الّذي دفعها للخروج عن صمتها ووضع حدّ للمغرضين.

وأوضحت الفنانة اللبنانيّة نوال الزغبي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة! ومين قلّو إنو كحول؟ شو هالعالم هيدي ولو".

وتابعت نوال الزغبي في تغريدة أخرى: "كل ما بيكون عندي عمل معيّن بيصير في هجوم بطريقة بشعة وتركيب إشاعات مغرضة! بس بدّي قول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية، وأكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصياً كتير أكيد ما شربت كحول! عيب بقى تشوّهوا الحقائق لأن ما بيصحّ إلا الصحيح".