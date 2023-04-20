وزير السياحة وليد نصّار يمنح رامي عياش الزرّ الذهبي... "صيف لبنان وِلعان"

وزير السياحة وليد نصّار يمنح رامي عياش الزرّ الذهبي... "صيف لبنان وِلعان"

نشر السوبر ستار رامي عياش مقتطفات من الاحتفال التكريمي له بسبب دعمه الدائم للسياحة في وطنه لبنان.

ونشر الفنان اللبناني رامي عياش التفاصيل في منشورٍ جديد كتب فيه "فخور بمَنحي الزّر الذّهبي والعُضويّة الفخريّة من حضرة النقيب طوني الرامي ومعالي وزير السياحة اللبنانية السيد وليد نصّار وجميع أعضاء النقابة المحترمين".

وتابع رامي عياش قائلاً "صيف لبنان وِلعان، شاءَ مَن شاءَ وأبى مَن أبى. خلّينا نفَعّل هاشتاغ: لبنان بكرا احلى".