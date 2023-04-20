وزير السياحة وليد نصّار يمنح رامي عياش الزرّ الذهبي... "صيف لبنان وِلعان"

فخور بمَنحي الزّر الذّهبي والعُضويّة الفخريّة من حضرة النقيب طوني الرامي ومعالي وزير السياحة اللبنانية السيد وليد نصّار وجميع أعضاء النقابة المحترمين
صيف لبنان وِلعان
شاءَ مَن شاءَ وأبى مَن أبى
خلّينا نفَعّل هاشتاغ #لبنان_بكرا_احلى#رامي_عياش
@syndicateRCNP @walidr_nassar pic.twitter.com/P79UgCrASB
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) April 19, 2023
فخور بمَنحي الزّر الذّهبي والعُضويّة الفخريّة من حضرة النقيب طوني الرامي ومعالي وزير السياحة اللبنانية السيد وليد نصّار وجميع أعضاء النقابة المحترمين
صيف لبنان وِلعان
شاءَ مَن شاءَ وأبى مَن أبى
خلّينا نفَعّل هاشتاغ #لبنان_بكرا_احلى#رامي_عياش
@syndicateRCNP @walidr_nassar pic.twitter.com/P79UgCrASB