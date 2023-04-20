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الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
فنّ
2023-04-20 | 05:38
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الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
تداول روّاد الإنترنت حديثاً للشيف أنطوان وهو يشنّ هجوماً شرساً على طليقته، فكيف ردّ على اتهامه بالبخل؟
في التفاصيل، سرد الشيف أنطوان في لقاء تلفزيوني أن طليقته كانت تسرف المال، فقال: "كانت تفوت عالمحل تشتري المجموعة كلها. مين بيعمل هيك؟ البطران. لما توصل لهون يعني مش شبعانة ببيت اهلها".
وأردف الشيف انطوان قائلاً: "اعطيتها مصاري كتير ما بقى تتهدى. وقت وصلت لهيدي المرحلة، وقّفت واتهمتني انّي بخيل".
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