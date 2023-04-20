ناصيف زيتون يحتفل بعمادة ابنة شقيقه... صورة عائليّة من داخل الكنيسة

ناصيف زيتون يحتفل بعمادة ابنة شقيقه... صورة عائليّة من داخل الكنيسة

احتفل الفنان ناصيف زيتون بعمادة ابنه شقيقه، وتداول محبّو النجم السوري صورة من هذه المناسبة.

وظهر الفنان ناصيف زيتون في اللقطة المُتداولة وهو يحمل ابنة شقيقه، ويقف الى جانبه كل من شقيقه وزوجة الأخير في صورةٍ عائليّة من داخل الكنيسة.