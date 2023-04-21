سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

أعلن محامو الفنان سعد لمجرد لوكالة "فرانس برس" ان النجم المغربي قد حصل على إطلاق سراح مشروط في العاصمة الفرنسية باريس بعدما استأنف حُكم السجن الصادر بحقّه بتهمة الاغتصاب، مشيرين إلى أنّ موكّلهم "سيبقى تحت إشراف قضائي" بانتظار محاكمته الجديدة.

وقال المحامون إنّ محكمة الاستئناف في باريس "وافقت على طلب الإفراج" الذي قدّمه محامياه تييري هيرزوغ وجان مارك فيديدا وتم الافراج عن سعد لمجرد مساء يوم الخميس.