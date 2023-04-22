توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

تم توقيف الممثل اللبناني وسام فارس إثر إشكال وقع مع عنصر أمني، وذلك يوم الأربعاء الفائت في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة.

وتضامن عدد من الممثلين مع وسام فارس أمام مخفر الدكوانة في الساعات الماضية، وطالبوا بالإفراج عن الأخير بعد تداول معلومات أن الموقوف سيبقى رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء المقبل.